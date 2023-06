Juiz de Fora recebe neste final de semana o “UAI Fest, sô!”, a primeira edição, com atrações que resgatam a cultura e a tradição mineira. O evento gratuito e aberto ao público, acontece nos dias 24 e 25 de junho, das 14h às 22h, no estacionamento do Moinho, localizado Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900, Francisco Bernardino.



Segundo os organizadores, Marcelão Panisset, Mário Bruck e Cláudio Coelho, a edição de muitas outras que estão por vir, será para comemorar os festejos juninos à maneira mineira com muita moda de viola, comidas, bebidas típicas e um pouco da nossa mistura com outras culturas e ritmos que celebram a nossa brasilidade.



O trio convidou atrações que fazem sucesso na cidade e região com seu repertório variado buscando a harmonia entre a viola, violões, voz e acordeon entre eles;



- Grupo Viola da Terra, de Santo Antônio do Aventureiro (MG), mesclando o repertório de clássicos com composições próprias;



- A cantora, Compositora e Violonista Alice Raposo, dá o tom sertanejo da mistura com sua voz marcante e arrebatadora;



- Dupla sertaneja Monique & Leonardo;



- O Cantor Bruno Falcão;



Entre as atrações gastronômicas e bebidas estão;

• Costela do Nhonho e queijos que integram o recém-criado Arranjo Produtivo Local do Queijo (APL) como Laticínios Pires e Barra (Matias Barbosa);

• Queijos Humaitá , Queijo do Ligório, do Seminário do Floresta;

• Queijos Da Dalt;

• Cachaça Dom Bré;

• Cervejarias Artesanais Gavioli, São Bartolomeu, Buona Cerva, Orbit, Jacabier e Sr. Muller;

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



Sábado - 24/06



• Alice Raposo

• Grupo Viola da Terra



Domingo - 25/06



• Bruno Falcão

• Monique & Leonardo



Contatos para entrevistas e mais informações sobre o evento:



Carmen Calheiros (Moinho) – (32) 99195-2191

Cláudio Coelho (Ânima Produtora) – (32) 99199-8264