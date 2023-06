No dia 5 de agosto, Juiz de Fora recebe em grande estilo com uma apresentação especial o espetáculo HEY JUDE & ORQUESTRA, no Cine Theatro Central. Para quem é fã dos Beatles, a banda aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco.





Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a HEY JUDE conta com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo) que é responsável pela transcrição minuciosa de todas as orquestrações originais, proporcionando as mesmas experiências sonoras encontradas nas canções oficiais dos Beatles.





Os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles. O figurino minucioso retrata três fases diferentes do grupo. Das abotoaduras às costeletas, nenhum detalhe é esquecido.





CONFIRA OS DETALHES DO EVENTO:





Local: Cine Theatro Central

Data: 5 de agosto de 2023

Horário: 21h





Aberto a Vendas de ingressos;

Online: Ingresso Digital

Presencial: Bilheteria do Teatro