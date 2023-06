A Zona Norte de Juiz de Fora, no próximo domingo (2), receberá o projeto Diversão em Cena, com patrocínio do Governo de Minas e da Fundação ArcelorMittal. O evento é gratuito e aberto ao público, com muita diversão das 10h às 12h30, na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), localizado na Avenida JK 5.899, Benfica.

Confira a programação:

Formas Animadas - cada participante vai construir seu próprio boneco e experimentar a manipulação para contar histórias e se divertir.

Grupo Girino; Pesquisas direcionadas às infâncias e à juventude, reforçando a importância de fomentar trabalhos que valorizam o protagonismo infantil, com consciência estética

Bolhoterapia | Confecção de brinquedos de bolha de sabão; O movimento espalha conhecimento das fórmulas e manuais de faça-você- mesmo, através das oficinas, com as brincadeiras das bolhas de sabão gigantes

Mini festival de Teatro Lambe-lambe; Três espetáculos do Grupo Girino apresentados em pequenas caixas-cenário, que lembram as máquinas dos fotógrafos lambe-lambe.

Espetáculo “Aplausos e Vaias”; Típico show de rua, que respeita os ritos clássicos: o chamamento, a roda, números de virtuose e uma grande promessa com o palhaço Mendonça

Para as oficinas, não há necessidade de inscrição prévia. Todo o material necessário será fornecido no local