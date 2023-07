O Arraiá da Cidade será realizado nos dias 8 e 9 de julho no Parque Municipal de Juiz de Fora, que fica localizado na rua do Contorno 8, Bairro Nova Califórnia. A entrada é gratuita das 11h às 17h durante os dois dias. O evento conta ainda com atrações como shows nos ritmos de sertanejo e forró, brincadeiras, comidas e bebidas típicas, danças, atividades recreativas para toda a família e terá também uma feira da economia solidária com atividades para todas as idades.

No sábado, um dos pontos altos do evento será a participação da atriz, cantora e influenciadora Gabi Gabizoca, que alegrará o dia das crianças que forem ao Parque Municipal. Além das músicas típicas, o evento terá Djs comandando a mesa de som. De 13h às 14h30, a grande atração musical será a Banda Forró de Cheiro, tendo na sequência a grande quadrilha. No primeiro dia, os membros da associação Brother’s do Bem, vão dançar a quadrilha. A entidade é uma ONG de desenvolvimento social focada na educação e rede de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. No domingo haverá a tradicional quadrilha “Vai Quem Quer”, formada por participantes do evento que desejarem participar da dança típica.



As barraquinhas, a cargo de dez instituições beneficentes credenciadas pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), vão comercializar quitutes típicos, como quentão, canjica, cachorro-quente, milho cozido, pipoca, churrasquinho, entre outros alimentos. O público também poderá saborear produtos do APL Queijo do Caminho Novo., com diversos tipos de queijo sendo comercializados. Os presentes também terão oportunidade de consumir e adquirir cafés orgânicos de produção regional. Também estarão à venda objetos e artesanato produzidos em Juiz de Fora pelos empreendedores da economia solidária.



Para o entretenimento das crianças, estará disponível de forma gratuita pescaria, cama elástica, brinquedos infláveis, pintura facial e atrações do grupo “Circo do Hoje”, com palhaçaria, malabarismo e equilibrismo. Com objetivo de inclusão, haverá intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.



Confira a programação:



Sábado

DJs – 11h às 13h

Gabi Gabizoca - 11h30 a 12h30

Pescaria – 11h às 17h

Banda Forró de Cheiro - 13h às 14h30

Djs – 14h30 às 17h

Quadrilha -15h

Cama elástica e brinquedos infláveis – 11h às 17h

“Circo do Hoje” – 11h às 17h

Pintura facial – 13h às 17h

Intérprete de Libras - 11h às 17h



Domingo

DJs – 11h às 13h

Pescaria – 11h às 17h

Cama elástica e brinquedos infláveis – 11h às 17h

Circo do Hoje – 11h às 17h

Pintura facial – 13h às 17h

Música ao vivo - 13h às 15h

Quadrilha “Vai Quem Quer” - 15h

Djs – 15h às 17h

Intérprete de Libras - 11h às 17h