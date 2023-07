Juiz de Fora se prepara para receber o espetáculo infantil "Criança Tem Cada Uma", que vai estrear dia 23 de julho às 16h no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, 1, Centro. A peça, que foi escrita por Cláudio Ramos em 1985, mantém sua atualidade até os dias de hoje, pois aborda o ciclo da água e suas interações com o meio ambiente. A montagem recebeu o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, por meio do edital Murilão, o que possibilitou investimentos em novos cenários e figurinos para encantar o público.



Composta por dois cenários que se alternam ao longo da história, a peça narra as aventuras de uma menina em busca de respostas sobre o destino da água da chuva. Através de personagens como o Sapo, o Sol e a própria Chuva, a protagonista desvenda as consequências da poluição e outros fatores que afetam o ciclo natural da água. O espetáculo aborda temas como a impermeabilidade do solo, a destruição da mata ciliar e a poluição dos rios, despertando a consciência das crianças para a importância da preservação do meio ambiente.

Marcelio Guilherme, organizador do espetáculo, fala sobre a importância da peça para a conscientização do público infantil: “Essa peça é bem educativa. Para mim, como produtor, essa é a maior importância. As crianças são o futuro do planeta, então se nesse momento a gente não conscientizar sobre gastar pouco e não poluir, é o futuro que pode estar perdido na mão delas.”

Um dos pontos altos da nova montagem é a interação direta entre os atores e o público. Durante a peça, as crianças presentes na plateia são convidadas a subir ao palco e auxiliar a protagonista na missão de limpar o rio e a floresta, derrotando a personagem vilã "Poluição". Essa abordagem lúdica tem o objetivo de incentivar os pequenos espectadores a cuidarem do meio ambiente em seu cotidiano, além de proporcionar uma experiência empírica e emocional sobre as questões ambientais e o futuro do planeta.

Sobre a companhia

O autor da peça, Cláudio Ramos, faleceu em 2022 vítima de câncer no intestino, mas sua memória continua viva por meio dessa produção. Agora, os atores e produtores Rodrigo Bering e Marcelio Guilherme, que já faziam parte da equipe liderada por Ramos, assumem a responsabilidade de dar continuidade ao legado do autor.

A equipe do espetáculo é composta por cinco atores e mais cinco profissionais que desempenham funções técnicas essenciais, como sonoplastia, iluminação, bilheteria, camareira, assistente de palco, motorista, direção e produção.

Com o intuito de levar conhecimento às crianças sobre o ciclo da água e despertar a consciência ambiental desde a infância, o espetáculo "Criança Tem Cada Uma" promete encantar o público juiz-forano com uma história divertida, educativa e repleta de emoção.