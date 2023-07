O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para visitas ao espaço para escolas e grupos, com 94 vagas entre agosto, setembro e outubro. As visitas são gratuitas e acontecem de e terça a sexta-feira, em dois horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Cada escola, de Juiz de Fora ou de outros municípios interessados, pode reservar até quatro datas no calendário. A UFJF alerta que, geralmente, as vagas se esgotam com rapidez, mas não há prazo para inscrição. O Jardim irá divulgar posteriormente as vagas para os meses seguintes.

As visitas são orientadas e conduzidas por monitores de educação ambiental do Jardim. São dois tipos de roteiros: temáticos, adequados para diferentes faixas etárias; e livres, que podem ser personalizados de acordo com as preferências do professor. Esses roteiros temáticos incluem:“Grandes Grupos Vegetais”, recomendado para alunos acima de 14 anos; “Etnobotânica” e “Relações Ecológicas”, ambos adequados para alunos de 10 anos; e “Contos e Lendas da Floresta”, voltado para o público infantil. As visitas orientadas são parte do projeto de extensão “Implementação das Ações de Educação Ambiental no Jardim Botânico da UFJF”.

Além destes roteiros, os visitantes podem incluir uma visita à Casa-sede, que abriga galerias de arte e uma linha do tempo que conta a história do Jardim. Outra opção é visitar o Laboratório Casa Sustentável, que possui um circuito de cômodos com informações e curiosidades sobre conforto ambiental, arquitetura bioclimática e eficiência energética. Essa atividade é recomendada para adolescentes acima de 14 anos.





Tags:

Jardim Botânico | O | Visitas