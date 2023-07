Participantes da Jornada Empreendedora estão entre os expositores da 10ª Feirinha de Negócios Locais, que ocorre no estacionamento do Moinho, das 11h às 19h, deste sábado (8). Os microempreendedores terão contato direto com o mercado, validação de produto, estratégia de preços e relacionamento com os consumidores. Enquanto o público pode ter acesso a produtos artesanais, gastronômicos e atrações para voltadas para todas as faixas etárias, com entrada gratuita.



A 10ª edição ganhou tema e atrações julinas como a quadrilha que será apresentada pelos assistidos do Educandário Carlos Chagas, música ao vivo com a dupla sertaneja Amanda & Alysson e uma pescaria de descontos. A programação inclui ainda brincadeiras gratuitas para as crianças – pula-pula e pinturinha – cantinhos de fotos e um inusitado ensaio aberto do Grupo Só Love que vai misturar todos os ritmos para garantir que ninguém fique parado. O espaço também permite a entrada de animais de estimação. O evento conta ainda com espaço para a solidariedade com a realização da campanha de arrecadação de alimentos e roupas para o Projeto @soumais_jf.



A Rede empreendedora é fruto de uma parceria entre o Moinho e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para ampliar a oferta de iniciativas para 100 gestores de micro e pequenos negócios. Os encontros coletivos – 10 ao todo - são mensais e o programa conta também com quatro sessões de consultoria individualizadas com profissional do Sebrae, a fim de colocar em prática o conhecimento adquirido nas palestras mensais com especialistas.



A intenção é que os temas trabalhados atendam às principais demandas dos micro e pequenos negócios em sua jornada de crescimento e desenvolvimento: finanças, marketing e vendas, acesso a crédito, relacionamento com o cliente, entre outros.



As feirinhas também integram as atividades da Rede e são um importante momento de integração entre os empreendedores e validação do negócio com aplicação prática do aprendizado. Para fechar a programação do ano, os empreendedores vão participar de um pitch para apresentação do negócio a um grupo de experts que avaliará a performance de cada um, oferecendo feedbacks valiosos.