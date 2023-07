Neste sábado (15), a partir das 20h, o Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, Centro, recebe a Mostra de Dança Advance 2023. Nela, 40 bailarinos com idades de 5 a 40 anos, além de 5 professores, se apresentam em coreografias de balé clássico, jazz, contemporâneo, sapateado e dança urbana, com temas diversos.

O evento é livre para todas as idades e os ingressos podem ser adquiridos até sexta-feira (14) no Advance Centro Integrado de Dança, localizado na Rua Santo Antônio, 1.230, Centro, a partir das 15h30. Também haverá venda na bilheteria do Paschoal, sábado, uma hora antes do evento. O preço promocional é de R$ 20 (valor único).

As coreografias foram criadas de forma colaborativa pelos alunos do Advance e pelos professores Júlia Couto, Aline Costa, Nicolas Glanzmann, Guto Baruk e Fernando Matias, com coordenação de Andrea Ventura e Cláudia Cimino. A apresentação marca o encerramento do primeiro semestre na escola de dança.

As coreografias serão apresentadas de forma contínua, de modo a nunca deixar o palco vazio. Além das danças executadas por turma, dois momentos vão reunir todos os dançarinos no palco: a abertura com a música “Baianá”, na versão do DJ Alok, e no encerramento, que terá como trilha sonora a composição “Andar com fé”.

Tags:

Balé | Dança | Música | Teatro