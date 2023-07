Juiz de Fora se prepara para receber mais uma edição da Feira de Moda Plus Size, o JF Plus Size. O evento entra no clima das festas juninas com o Arraiá do JF Plus Size, que acontecerá no próximo sábado (15) das 12h às 20h, no Moinho (Avenida JK, 900). A proposta é proporcionar um ambiente festivo e acolhedor, onde os visitantes poderão celebrar a diversidade e a autoexpressão através da moda.No arraiá haverá uma premiação para o melhor traje típico caipira onde os participantes são convidados a caprichar na caracterização e o vencedor receberá um prêmio de R$200 em compras.



A feira contará com mais de 40 expositores, a maioria deles representando marcas que oferecem roupas a partir do tamanho 44. No entanto, haverá opções para todos os corpos, incluindo acessórios, itens de decoração, produtos de costura criativa e muito mais.

Uma das propostas do evento é fortalecer empreendedores e pequenas empresas engajados em produzir para o público gordo, oferecendo opções que atendam às necessidades e preferências dessas pessoas. A Feira de Moda Plus Size de Juiz de Fora busca consolidar-se como um espaço de poder de escolha, onde as pessoas gordas possam expressar sua personalidade e transmitir mensagens através da moda.

Tyane Almeida, uma das organizadoras do evento e ex-participante do concurso em 2019, destaca a importância do Movimento Plus Size em Juiz de Fora e como ele proporciona um espaço dedicado às mulheres gordas: "A ideia de uma mulher gorda poder pisar na passarela, ainda mais pensando no título de Miss, cujo nome carrega aquele glamour. Mesmo me aceitando, não tenho problema nenhum com o meu corpo, eu achei muito legal a ideia de pisar na passarela, de ter uma faixa, de ter uma coroa, de ter uma representação", conta.