Neste sábado (15) é comemorado o Dia Internacional do Homem, uma data que surgiu em 1999 quando Jerome Teelucksingh propôs à Organização das Nações Unidas (ONU) a necessidade de colocar em destaque a saúde do gênero masculino à comunidade internacional.



Segundo o Ministério da Saúde, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas. Além disso, um levantamento feito pelo Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo apontou que cerca de 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico têm a influência da mulher ou de filhos, revelando também que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e depois chegaram com doenças em estágio avançado.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020 revelou, em dados, que a expectativa de vida no Brasil para os homens é de 73,3 anos e para as mulheres é de 80,3 anos. Essa diferença também pode ser vista através do índice de mortalidade disponibilizado pelo DATASUS em 2021, onde o número de mortes dos homens foi 80% maior do que o das mulheres.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas são cruciais para diminuir esses agravos evitáveis. Além disso, a identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por causa disso, exames devem fazer parte da rotina dos homens para que esse cuidado seja mantido.

Doenças mais comuns para os homens

1 - Câncer de Próstata: homens com mais de 50 anos e com sintomas de problemas na próstata, como dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, devem ir ao médico para investigar o problema. É possível que outras doenças, como uma infecção urinária, estejam causando os sintomas. As principais formas de prevenção são: praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

2- Câncer de testículo: Os sintomas dessa doença são sentir um pequeno nódulo duro e indolor na região, perceptível quando apalpado, perceber a mudança na consistência dos testículos, ter sensação de peso no saco escrotal e sentir dor no baixo-ventre ou na virilha. Ainda não existem métodos preventivos para essa doença, por isso a melhor forma é buscar o diagnóstico precoce ao perceber os primeiros sintomas.

3 - Câncer de Pulmão: Entre os principais sintomas desse câncer, podem ser listados tosse com expectoração mucosa ou com sangue, dor no peito, rouquidão, perda de apetite, perda de peso inexplicada e falta de ar. Segundo a Oncoguia, a melhor maneira de reduzir o risco de câncer de pulmão é não fumar e evitar a exposição passiva à fumaça do cigarro.

4 - Doenças Hepáticas: Nessa doença, os principais sintomas são pele e os olhos amarelados, dores abdominais e inchaço nas pernas e tornozelos, além de coceira na pele, urina escura, fezes claras ou esbranquiçadas, náuseas, vômitos, fadiga crônica, perda de apetite e machucar-se com facilidade. Beber com moderação, usar camisinha, não compartilhar seringas, vacinar-se contra as hepatites, praticar atividades físicas e não fumar são algumas ações preventivas que ajudam a prevenir doenças hepáticas.

5 - Infecções sexualmente transmissíveis (IST’s): As infecções que podem atingir os homens são a AIDS, sífilis, hepatites B e C e candidíase. O uso da camisinha em todas as relações sexuais é o melhor método preventivo para essas doenças.

As informações são dos canais Oncoguia, Rede Dor e Doutor Leonardo Ortigar.

Embelleze promove ação para o Dia do Homem em Juiz de Fora

O Instituto Embelleze comemora o Dia do Homem, neste sábado (15), com uma ação no primeiro piso do Mister Shopping, localizado na Rua Mister Moore, número 70, Centro, oferecendo cortes de cabelo e barba gratuitos. Serão distribuídas 30 senhas por ordem de chegada e o evento vai de 08:30 às 12h.

Faeme Cunha, Gestora da Embelleze, contou ao Portal que a intenção desta ação é conscientizar as pessoas sobre a saúde masculina, pois o Instituto entende que a higiene pessoal está diretamente relacionada à saúde.