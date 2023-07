O Memorial da República Presidente Itamar Franco, localizado na Rua Benjamin Constant, 760, Centro, abre inscrições de Colônia de Férias para estudantes de seis a nove anos participarem entre os dias 24 e 28 de julho. A programação é gratuita e as atividades serão realizadas entre 13h e 17h30 dentro do espaço do museu e em sua área externa, instigando o movimento e a participação das crianças.



Neste ano, a programação da Colônia de Férias do Memorial vai explorar questões como consciência de espaços públicos e de museus, patrimônio cultural, processo eleitoral brasileiro, além de atividades lúdicas, como contação de histórias sobre a cultura brasileira e oficina de esculturas.



Para participar, o responsável deve preencher o formulário e aguardar a confirmação feita pelo setor Ação Educativa do Memorial. A programação é gratuita.