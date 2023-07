Nesta quarta-feira (19), o Julho das Pretas abre inscrições para a palestra “Estratégias de sucesso e preparação para feiras e eventos”. A atividade será realizada no sábado (22), das 14h30 às 17h, no Sebrae, localizado na Avenida Olegário Maciel, 436, Bairro Santa Helena. Ao todo, são ofertadas 30 vagas. O evento é gratuito e aberto ao público.



A consultora, instrutora de negócios e proponente da palestra Maria Nilda Viana Clementino explica que o objetivo da iniciativa é capacitar as empresárias e empreendedoras negras sobre como participar de feiras e eventos, apresentando dicas práticas para todas as fases. “A palestra é ideal para quem quer expandir a visibilidade de sua empresa e negócio. A atividade será uma oficina onde serão apresentadas boas práticas de gestão para as fases que envolvem a participação em uma feira ou evento”, conta.

As pessoas interessadas em participar devem realizar inscrição por meio de formulário eletrônico, disponível neste link.



Sobre o Julho das Pretas - edição 2023

Organizado pelo Fórum de Coletivos e Mulheres Feministas de Juiz de Fora (Fórum 8M-JF), em parceria com outros coletivos e organizações de mulheres negras da cidade, o Julho das Pretas - 2023 teve início na sexta-feira, 30, e vai até 29 de julho. Toda a programação do evento tem entrada franca e foi construída coletivamente ao longo dos meses de março, abril e maio, visando à valorização das mulheres pretas, o seu bem viver e o bem viver de seus filhos. Confira os detalhes no Instagram do Fórum 8M-JF.



Nesta edição o “Julho das Pretas” conta com o apoio do “Edital Quilombagens” do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A palestra “Estratégias de sucesso e preparação para feiras e eventos” conta ainda com o apoio do Sebrae Juiz de Fora.