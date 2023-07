Tradicionalmente realizado em julho, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, que chega a sua 34ª edição em 2023, terá apresentações no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro, nesta semana, entre esta segunda-feira (24) e sexta-feira (28) com entrada gratuita e aberta ao público.

Neste ano, o evento, que começou no dia 13 de julho, conta com a parceria do maior conservatório da América Latina, o Conservatório de Tatuí (SP), para a montagem da primeira ópera brasileira, e participações de músicos excepcionais, como uma das maiores flautistas do mundo, Diana Baroni; o maior cravista do Brasil, o juiz-forano Bruno Procópio; o mais tradicional grupo de música colonial brasileira, Musica Brasilis; e a mais importante cantora de repertório barroco do Brasil, soprano Marília Vargas.

Os concertos noturnos acontecem no mês de julho e na segunda quinzena de agosto, além de masterclasses com os músicos convidados. No campo da educação musical, o destaque fica para a oficina da aclamada professora e artista, Margareth Darezzo, pela primeira vez em Juiz de Fora. Margareth é uma das principais referências em musicalização infantil no país, com vários livros e CDs lançados. “As crianças amam as suas canções, que são artisticamente e pedagogicamente muito bem elaboradas”, ressalta o diretor do Centro Cultural Pró-Música, Marcus Medeiros.



