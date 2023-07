Em agosto a Associação de Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (APAC/JF) realiza a abertura da 20ª Campanha de Popularização Teatro & Dança em Juiz de Fora. O evento ocorre entre os dias 5 a 30 de agosto e conta com 37 espetáculos, 5 oficinas e 1 festival de cenas curtas que ocuparão os

teatros e os centros culturais da cidade.



Os ingressos antecipados começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (26) no trailer da Campanha, localizado no Parque Halfeld, Centro, de segunda à sexta-feira de 13h às 19h, sábado das 10h às 19h e domingo das 14h às 19h. Os valores estão entre R$ 10 e R$ 15.

A solenidade de abertura será feita no dia 5 de agosto, sábado, no Museu Ferroviário, localizado na Avenida Brasil, 2001, Centro. Danyela Silvério, presidente da APAC/JF, conta que a expectativa para esse evento é grande, pois nele serão apresentados novos e velhos espetáculos, além de ser um projeto que a cidade de Juiz de Fora abraça. "Nosso clima é de festa, pois 20 anos é um marco. Buscamos sempre fazer mais e, neste ano, estamos preparando produções muito bacanas, proporcionando também uma reunião entre velhos e novos amigos."

Ao Portal, Danyela também comenta sobre a importância do acesso da população a projetos culturais de maneira acessível: “Temos uma população carente de cultura e do não entendimento da própria cultura. Por isso, fazer parte desse projeto é mostrar o quão importante e grande é a produção artística da cidade, e também a partir das temáticas dos espetáculos fomentar discussão sobre temas pertinentes da sociedade em questão da infância e do olhar artístico histórico-social como um todo.”

Para o diretor artístico da companhia de teatro Ciclomáticos, Ribamar Ribeiro, esse é um evento que deveria se repetir mais vezes durante o ano e também toca na questão da importância do acesso que a população deve ter em relação à cultura: “A gente não pode elitizar essa arte que é tão democrática e viva como o teatro. Como pesquisador entendo que é muito importante esse contato com o teatro como um todo, porque a gente sabe que é uma ferramenta política, social e cultural muito potente e impactante.”

O Grupo Divulgação, companhia que participou ativamente nos primeiros anos da campanha, trás neste ano a peça infantil ‘Menina Ventania’. O diretor do Grupo, José Luiz Ribeiro, conta sobre a sua expectativa em relação ao espetáculo: “Nós já estamos com o espetáculo na reta final e com todas as músicas já compostas. Neste ano será diferente, porque no ano anterior com o Ratim Conquistador contamos com uma quantidade enorme de máscaras e esse ano nós apostamos muito no trabalho dos atores para contar a história. Nós temos apenas um bicho que é um cachorro em quem a gente está apostando tudo!”

Esse projeto também conta com peças voltadas para o público infantil, onde abre espaço para que haja a participação e educação de maneira cultural. Sobre isso, José Luiz reflete: “A criança é o público mais especial que eu vejo, porque é um público absolutamente leal. Se ele não gostar, começa a brincar e se distrai. E o grande desafio hoje é que nós estamos trabalhando com as crianças pandêmicas, algumas foram criadas na pandemia sem conhecer o teatro, outras se afastaram do teatro. As crianças devem ser reconquistadas!”

O evento ocorrerá em várias localizações diferentes, confira:

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

(20 lugares) Av. Getúlio Vargas, 200, Centro

Cine-Theatro Central (1750 lugares)

Praça João Pessoa, s/nº - Centro

Fórum da Cultura (200 lugares)

Obs.: O local tem lance de escadas*

Rua Santo Antônio, 1112 — Centro

Museu do Crédito Real (60 lugares)

Obs.: O Local tem lance de escadas, porém conta com elevador

Av. Getúlio Vargas, 455 — Centro

Museu Ferroviário de Juiz de Fora (110 lugares)

Av. Brasil, 2001 — Centro

SINSERPU — Sind. Serv. Públicos Municipais de JF

(20 lugares) Obs.: O local tem lance de escada”*

Rua São Sebastião, 780, Centro

Sociedade Filarmônica (120 lugares)

Obs.: O local tem lance de escadas*

R. Oscar Vidal, 134 - Centro

Teatro da Praça CEU (125 lugares)

Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 — Santa Cruz

Teatro Paschoal Carlos Magno (405 lugares)

Rua Gilberto de Alencar, 1 — Centro

Teatro Solar (450 lugares)

Av. Presidente Itamar Franco, 2104 - São Mateus

Tenetehara Instituto Cultural (150 lugares)

Av. Pres. Costa e Silva, 2/76 - São Pedro



Sobre a Campanha

A Campanha oferece, a cada ano, o teatro e a dança com preços populares, tornando as expressões culturais mais acessíveis a todos. Esta ação representa muito mais do que simplesmente o período de espetáculos. É uma janela para o mundo da arte, capaz de estimular a reflexão, a criatividade e a sensibilidade do público.

Ao longo dessas vinte edições, a APAC/JF, em parceria com o SINPARC MG, além da manutenção e formação de plateia vem buscando disponibilizar e popularizar a formação artística a partir de atividades como oficinas, workshops, palestras, que são abertas tanto para os grupos, companhias e coletivos quanto para o público em geral.