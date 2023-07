Grandes nomes estão confirmados no circuito de palestras e painéis do JF SUMMIT. Natalia Beauty, Murilo Gun, Martha Gabriel, Geraldo Rufino, Têca Falcão, Zé Ricardo e Alex Monteiro são os palestrantes do

‘business festival’, iniciativa da Feat Produções e SEBRAE MG, que acontecerá em dois dias 09 e 10 de agosto, no Terrazzo, em Juiz de Fora.



Inspirado em grandes eventos do gênero, em que muitos juiz-foranos cruzam o país em busca de conhecimento e experiências, grandes referências de nossa região, também, vão abordar temas, como: empreendedorismo, marketing, vendas, criatividade e inovação.



Santo de casa também FAZ......acontecer! E muito. É por isso que, além dos grandes medalhões, o evento

vai reunir muita gente boa da nossa região: profissionais de sucesso que acreditaram no potencial da nossa região e, hoje, são referência em todo o país. Já estão confirmados: Jovino Campos [Bahamas], Tiago Mendonça [ABC], Dr. José Mariano Soares de Moraes [Sabin Sinai], Diogo Souza Gomes

[Souza Gomes], Rafael Tunes [SEBRAE MG], Renato Menezes [VIVA], Makerley Arimatéia [Apogeu], Bruno Imbrizi [Chico Rei], Fernanda Dias [Deixa Ela Treinar] e Guilherme Honório [Smart NX].



O JF SUMMIT



O JF Summit vai ser um verdadeiro Business Festival com uma grande estrutura: Plenária SEBRAE para 2.000 pessoas, que vai reunir pelo menos 10 palestrantes e painelistas por dia; um Palco Arena com temas específicos, acontecendo de forma alternada; uma Feira de Negócio com 40 stands para

empresas que se interessem em apresentar seus produtos e serviços ao público; além de food trucks, intervalos para networking e happy hour com atrações musicais no final dos dois dias de evento.



Os objetivos são: mobilizar empresários, empreendedores, empresas e integrantes do mercado de trabalho; valorização da região; prosperar negócios e investimentos; reunir todos aqueles que estão em busca de upgrade na sua vida profissional, através do conhecimento de ponta.



PROGRAMAÇÃO



QUARTA, 09 DE AGOSTO

12h – Abertura e início do credenciamento + Feira de Negócios e Feira

Gastronômica

13h30 – Abertura da Plenária Sebrae e início da programação

14h – PALESTRA com MURILO GUN [Criatividade para gerar inovação nos

negócios]

15h - PALESTRA com TÊCA FALCÃO [Estratégia de conteúdo para Instagram:

head de conteúdo do fenômeno Juliette no [BBB]

16h – PAINEL “Empresas que fazem a diferença” com Bruno Imbrizi [Chico

Rei] + Diogo Souza Gomes [Souza Gomes] + Makerley Arimateia [Apogeu] -

mediado por Alexandre Silveira [Zine Cultural]

17h - Intervalo com Feira de Negócios e Feira Gastronômica

18h – PAINEL “Segredo para inovar e crescer em mercados tradicionais” com

Tiago Mendonça [ABC] + Jovino Campos [Bahamas] + Dr. José Mariano (Sabin

Sinai] - mediado por João Roberto [Sebrae]

19h – PALESTRA com RENATO MENEZES [Liderança e Cultura: como crescer se

tornando uma empresa lucrativa e autogerenciável?]

20h – PALESTRA com NATALIA BEAUTY [Minha jornada empreendedora: do

fundo do poço ao sucesso]

21h – Happy Hour + Networking + Feira de Negócios + Feira Gastronômica

23h – Encerramento

QUINTA, 10 DE AGOSTO



12h – Abertura e início do credenciamento + Feira de Negócios e Feira

Gastronômica

13h30 – Abertura da Plenária Sebrae e início da programação

14h – PALESTRA com ZÉ RICARDO [Diversidade e Experiência do Cliente: A

arte de engajar pessoas]

15h – PAINEL “Erros e acertos de empresas de crescimento exponencial”

com Fernanda Dias [Deixa Ela Treinar] + Guilherme Honório [SmartNX] -

mediado por Arthur Avelar [Moinho]

16h – PALESTRA com ALEX MONTEIRO: “Como construir Influência na vida e

nas redes”

17h - Intervalo com Feira de Negócios e Feira Gastronômica

18h – PALESTRA com RAFAEL TUNES: “Nudge, Comportamento do

consumidor e Negócios”

18h40 - PALESTRA com MARTHA GABRIEL: “Como será o futuro dos

negócios?”

20h – PALESTRA com GERALDO RUFINO: “O Catador de Sonhos e o poder da

positividade”

21h – Happy Hour + Networking + Feira de Negócios + Feira Gastronômica

23h – Encerramento