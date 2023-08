Neste sábado (5), o Beco da Cultura será reaberto em Juiz de Fora com a segunda edição do projeto Canal, que funciona como um festival de cultura, focado na modalidade eletrônica. Esse evento, que tem como tema “Espaço, Pessoa, Som e Arte”, procura oferecer atrações culturais gratuitas e livres para todos os públicos, das 14h às 22h. O espaço fica localizado entre o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, na Praça Antônio Carlos (PAC).

Essa programação inclui line (apresentação de DJs e show ao vivo com sintetizadores e baterias eletrônicas), performances, artes visuais e feira de discos. De acordo com a DJ Amanda Chang, uma das produtoras do evento, a iniciativa tem como objetivo ampliar o entendimento e permitir que o público tenha acesso ao universo eletrônico e suas infinitas possibilidades de ação.

Artistas participantes

- Line up: Amanda Chang, Be Wilberg, Chang Rodrigues, Emuni, Femmenino e Mafê

- Visuais: Adauto Venturi. Amanda Pomar, Guto Mattos, Rafael Dantas e Tarja

- Feira de Discos: Alex Paz

- Performance: Insignio



Beco da Cultura

Após a suspensão das atividades durante as obras de revitalização da PAC, o Beco da Cultura volta a abrir as portas para a comunidade cultural. Artistas e produtores interessados em usar o espaço gratuitamente para ensaios ou apresentações abertas ao público podem se inscrever pelo e-mail espacos.funalfa@gmail.com, apresentando um resumo da proposta e um pequeno histórico do grupo, coletivo ou artista. É necessário também informar eventuais demandas de infraestrutura, como pontos de luz e banheiro químico.



