Na próxima semana, Juiz de Fora recebe o Rainbow Fest Brasil 2023, um evento que conta com uma programação diversificada e ocorre entre os dias 18 a 20 de agosto na Praça Antônio Carlos, Bairro Centro. Segundo a organização, será entregue à população um guia completo a partir do próximo sábado (12).



Este ano o evento celebra seus 25 anos de luta contra o preconceito e, para dar início às festividades, quinta-feira (17) será realizada uma festa de abertura oficial no Rocket Pub, localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 2340, de 20h às 23h, com shows de Ravell e Titiago, DJ Jee Am, que estão no elenco do Palco Fernanda Müller.

Eventos na Praça Antônio Carlos

Feira de artesanato Marché

Durante todo o evento, acontecerá simultaneamente, entre os dias 18 a 20, a “Feira Marché”, no corredor da Biblioteca Municipal. Ao todo, cerca de 20 expositores irão apresentar seus trabalhos. O diretor artístico do Rainbow, Márcio Marques destaca que a feira também é um modo de atrair a população: “Além de preenchermos o espaço, nós levaremos um público que talvez não tivéssemos, nossa intenção é mostrar para a sociedade que a nossa festa é bem organizada e é para todas e todos”, completa.

Adoção de Animais

Na sexta-feira (18), será realizado o evento de adoção “Marquinho Trajano”, das 10h às 14h. Segundo Mirian Neder, organizadora, ao todo serão cerca de 20 animais, entre cachorros e gatos.

Para realizar a adoção basta levar comprovante de residência e documento com foto.



Confira a programação:

Sexta-feira – 18h às 22h

Nayla Brizard

Joanne Portilla

Mellody Queen

Andreia Andrews

Wandera Jones

DJ Daniel Ribeiro

DJ Coldhans Queiroz

Sábado - 12h às 22h

DJ Coldhans Queiroz

DJ Jee Am

Nayla Brizard

Lilith

Thales Tácito

Wesley Ferry

Penélope Fontana

Ravell

DJ Marcelo Loop / Alma Quimera / Fábio Laroque

Wally Kastro

Natasha Houston

Wandera Jones

Andreia Andrews

Penélope Fontana

Mellody Queen

DJ Coldhans Queiroz

DJ Joffre

Domingo – 12h às 22h

DJ Coldhans Queiroz

DJ Junior Queiros

Nayla Brizard

Andreia Andrews

Mellody Queen

Wandera Jones

Penélope Fontana

DJ Coldhans Queiroz

DJ Myrthes Oliver

DJ Daniel Ribeiro

Jeycow Ferraz

Titiago

Shetara Galberini de Martã

Letícia Lippiany

Daniella Carraro

Úrsula Scavollini

DJ Coldhans Queiroz

DJ Fábio Laroque