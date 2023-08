Na próxima segunda-feira (14), às 19h, no espaço da Ação Social Negro Bússola, localizado na Rua Ibitiguaia, 963, Santa Luzia, acontece uma aula que transita entre História, Sociologia, Semiótica, Performance e muita Escuta Musical. O evento gratuito e aberto ao público com direito a certificado, busca através de uma abordagem interdisciplinar, trabalhando com os diversos sentidos, entre teoria e prática.

A oficina estabelece pontes entre os estudiosos, transitando pelo mundo da música e da reflexão sobre o Brasil através da sua canção e do legado de Elis Regina

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas são feitas pelo formulário online.