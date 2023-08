No dia 23 de agosto às 19h, a bailarina juiz-forana Luciana Sagioro realiza a apresentação única “Luciana Sagioro Dança & Encanta” no Teatro Paschoal Carlos Magno finalizando a sua turnê no Brasil. Após o espetáculo, ela retornará para companhia francesa de balé Ópera de Paris, onde é a mais nova contratada. O evento tem classificação indicativa de 6 anos e os ingressos estão disponíveis através do WhatsApp (32) 98845-2107.

O espetáculo é produzido por Aline Bastos e tem como convidados os bailarinos Ana Botafogo, brasileira reconhecida internacionalmente, e Vitor Vaz, de Amsterdã (Holanda). A duração média da apresentação é de 90 minutos, e antes de subir ao palco, a bailarina fará um bate-papo com a plateia, contando sua trajetória na dança.

Luciana iniciou seus estudos aos 3 anos, em Juiz de Fora, seguindo depois para o Rio de Janeiro, onde integrou a prestigiada escola Petite Danse. No ano passado, teve seu talento reconhecido em nível internacional ao conquistar o terceiro lugar no Prix de Lausanne, na Suíça, um dos maiores e mais prestigiados festivais de dança do mundo.

Em abril passado, Luciana formou-se pela Escola da Ópera de Paris e participou de audições com mais de 200 bailarinos do mundo todo para o Corpo de Baile da companhia. Conquistou o segundo lugar, em um grupo de seis profissionais selecionados, e garantiu seu contrato na companhia. Atualmente o seu nome é considerado um dos mais importantes na cena da dança clássica brasileira.

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro.