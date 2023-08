No próximo sábado (19), às 20h, o Cine-Theatro Central recebe 'A Bella Itália', uma imersão à cultura musical italiana e as suas famosas canções. O evento promete trazer de volta o romantismo que consagrou a música italiana pelo mundo através do grupo musical 'A Bela e os Tenores'.



No espetáculo serão cantados grandes sucessos e, dentre as canções do repertório, estão: “Il Mondo”, “Sole Mio”, “Mamma”, “Torna Surriento”, “Ave Maria”, “Nessun Dorma”, “Funiculi Funiculá”, “Santa Lúcia", entre outras músicas imortalizadas.

Sobre A Bela e os Tenores

A Bela e os Tenores, grupo musical formado pela Soprano Giovanna Maira e pelos Tenores Jorge Durian e Armando Valsani, tiveram seu primeiro encontro em um evento no ano de 2000. Com carreiras independentes os três artistas sempre se destacaram internacionalmente. Com grande sucesso em inúmeras apresentações nos maiores transatlânticos pela Europa e América Latina.

Em 2017, eles se uniram para formar em definitivo o grupo "A Bela e os Tenores" obtendo imediato sucesso de público e crítica. O grupo confere ao seu repertório, que transita entre o erudito e o popular, um jeito de interpretar canções e áreas de óperas consagradas mundialmente.

Com vozes marcantes, o trio se destaca pela união entre dois tenores e uma soprano tornando a experiência de ouvi-los um misto de encantamento e prazer. Seu álbum de estreia, lançado em 2017 contém sucessos como "You raise me up”, "Pai nosso”, "Ave Maria" e "Hallelujah" entre outros. Em 2018 chegou ao público o DVD "A bella Itália in concert”, gravado ao vivo no palco do Credicard Hall.

No mesmo ano participam da divulgação do show do tenor Andrea Bocelli no Allianz Parque e ainda realizam uma entrevista inédita com o grupo italiano "Il Volo”. Apresentadores do programa "A Bella Itália” que vai ao ar todos os sábados pela Rede Vida de televisão para todo o Brasil desde 2018 os três artistas trazem sucessos do repertório internacional além de receitas , convidados , curiosidades e muito mais . No espetáculo "IL MONDO”, A Bela e os Tenores levam aos fãs os sucessos italianos e internacionais.