Neste domingo (20) o Rua de Brincar do Centro contará com diversas atividades e brincadeiras, das 8h às 12h, na Rua José Calil Ahouagi, no trecho embaixo do Viaduto Hélio Fádel Araújo. As crianças poderão montar quebra-cabeça, pular corda e amarelinha e muito mais.

Haverá também a atividade educativa “Na Minha Cidade Tem…”. O objetivo é conscientizar as crianças sobre a cidade em que vivem. Durante a brincadeira, os participantes poderão retratar, através de desenhos, a cidade a partir do ponto de vista deles. O evento contará, ainda, com recreação, desenhos para colorir e orientações sobre saúde bucal.

O Rua de Brincar tem o objetivo de incentivar a utilização dos espaços públicos pela população para atividades ao ar livre. Todos os domingos, no período da manhã, as doze ruas contempladas pelo projeto ficam com trânsito de veículos impedido, possibilitando o uso das vias para atividades culturais, esportivas e de lazer. As atividades desta edição contam com a parceria da Faculdade Metodista Granbery e do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora.