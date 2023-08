Nesta quarta-feira (23), o Museu Ferroviário de Juiz de Fora dá início à comemoração dos seus 20 anos com uma apresentação da Banda da 4ª Região de Polícia Militar. A festa segue até o fim de semana, com atrações culturais gratuitas e abertas ao público.



O baile “Chega de Saudade” acontece nesta sexta-feira (25), das 17h às 19h30. Já no sábado (26), o público poderá conferir uma edição especial do Encontro de Colecionadores, das 10h às 13h, na plataforma do equipamento cultural.

Para encerrar as comemorações, o grupo de música instrumental Spalla se apresenta no domingo (27), na Sala do Chefe da Estação, das 10h às 11h. Conforme o supervisor do Museu Ferroviário, Marco Aurélio de Assis, o Spalla ensaia regularmente no espaço e a partir da apresentação de domingo, os músicos pretendem fazer concertos em outros espaços de cultura, como a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, a Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, a Praça CEU e o Museu Mariano Procópio.

Sobre o Museu

O Museu Ferroviário de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil - 2001, possui um rico acervo, com mais de 400 peças, que contam a história da ferrovia e seus impactos na cidade e região. O espaço também é palco para eventos culturais de diferentes segmentos, como teatro, dança, música, cinema, gastronomia e literatura, entre outros.