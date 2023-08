O projeto Rua de Brincar vai ser inaugurado no próximo domingo (27) nos bairros Poço Rico e Santa Teresa em Juiz de Fora. O evento contará com diversas atividades e brincadeiras, das 8h às 12h, na Rua da Bahia. Durante a inauguração, as crianças poderão aproveitar brinquedos infláveis, parquinho, cama elástica, totó, ping pong, desenhos para colorir e retratar a cidade onde vivem na atividade “Na Minha Cidade Tem”.

Além disso, cerca de 200 mudas doadas pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) serão distribuídas aos participantes. Haverá também atividades sobre consumo consciente, com a “Trilha do Consumo” e contação de histórias, promovidas pelo Procon da PJF; orientação em saúde bucal, realizada pelos alunos de odontologia do Centro Universitário Estácio; brincadeiras como quebra-cabeça, pula corda e amarelinha, disponibilizadas pela Faculdade Granbery; além de roda de capoeira e aulão de dança oferecidos pela Companhia de Dança Afromix.

Com o objetivo de incentivar o uso dos espaços públicos pela população para atividades de lazer, as ruas contempladas pelo projeto ficam fechadas para o trânsito todos os domingos, na parte da manhã.