O Fórum ESG comemora os 60 anos da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) com um debate com a presença do professor Léo Heller, especialista sobre o tema direitos humanos fundamentais à água e ao saneamento, vinculado ao Instituto Renê Rachou (Fiocruz/MG). O evento tem entrada gratuita e ocorre no auditório do Moinho, na quarta-feira (30) das 19h às 21h30.

Leo Heller foi Relator Especial da ONU com o objetivo de monitorar e relatar questões específicas de direitos humanos, no contexto global. De 2014 a 2020, investigou o acesso à água potável e ao saneamento em diversos países, nos cinco continentes, avaliando os desafios, obstáculos e violações de direitos humanos nessa área.



O diretor-presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, pontua que, a partir de 2020, foi aprovada a lei 14.026 – novo marco do saneamento básico, que priorizou a concessão do serviço de saneamento básico, até então predominantemente na mão do setor público, para a iniciativa privada. Nesse sentido, o professor Léo vai trazer para Juiz de Fora, a experiência nos diversos países que visitou. "São inúmeros relatórios e essas questões todas poderão ser debatidas entre a gestão pública e a gestão privada do saneamento básico". Júlio Teixeira acrescenta que hoje, na América Latina, há uma pressão pela privatização desses serviços, enquanto, na Europa, a pressão é o contrário, pela reestatização das empresas de água e esgoto.



O formato Fórum ESG visa estimular o debate, a conexão, o compartilhamento de boas práticas ambientais, sociais e de governança entre as organizações da cidade e região. Ao longo de todo o ano, em encontros mensais, temas relacionados aos pilares do ESG estão sendo apresentados por convidados das empresas parceiras: Ibiti Projeto, Instituto Vivart e Librar, Sebrae, Paraibuna Embalagens, Cesama, Inter Construtora, Nexa e Unimed. O Fórum ESG tem o apoio da Fiemg Regional Zona da Mata e da Prefeitura de Juiz de Fora.