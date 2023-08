Nesta terça-feira (29), foram abertas as inscrições para a Oficina Prática de Teatro de Animação da Cia Teatro Epigenia, do Rio de Janeiro, que será sediada na Biblioteca Municipal Murilo Mendes em Juiz de Fora. O evento, que acontece no dia 10 de setembro, das 10h às 13h, promete atividades voltadas para profissionais das artes cênicas, educadores, professores de arte ou interessados em trabalhar com teatro de bonecos e conhecer um pouco da prática. No total, são 20 vagas disponíveis e podem ser preenchidas por ordem de inscrição no link.



Ministrada por Marcio Nascimento (ator premiado do espetáculo “Casa Caramujo”), a oficina irá apresentar as linhas básicas de manipulação e interpretação com bonecos. Lá também serão abordadas questões práticas inerentes a qualquer técnica de manipulação e que são base para que o interessado aprenda noções de manipulação de bonecos. Uma série de exercícios vai enfocar os princípios de nível, ponto fixo, eixo, mudança de dinâmica e neutralidade, entre outros focos de interesse. Durante a oficina, haverá construção de protótipos que servirão para o entendimento e a prática dos fundamentos apresentados.

A Biblioteca Municipal Murilo Mendes está instalada na Avenida Getúlio Vargas 200 – Centro, na Praça Antônio Carlos (PAC).



Espetáculo

Também no dia 10, às 16h, a Cia Teatro Epigenia apresenta o espetáculo “Casa Caramujo”, no Teatro Solar. Com entrada gratuita e classificação etária de 6 anos, a apresentação única terá duração de 55 minutos, sendo parte do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal, com o objetivo de formar público para o teatro infantil do país.

A peça “Casa Caramujo” conta a história de um menino que, ao perceber que poderá perder a mãe doente, enfrenta a “Dona Morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo, que havia sido deixada pelo seu dono (o Caramujo) para se banhar. Quando retorna para casa, o menino encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue mais colher frutos, legumes, verduras e pescar.

Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando, assim, o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.