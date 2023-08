Nesta sexta-feira (1º), o Beco da Cultura, localizado entre a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Praça Antônio Carlos (PAC) de Juiz de Fora, terá roda de samba com o grupo Samba dos Amigos, banda que traz um repertório rechedo com sambas de roda, sambas raiz, sambas-enredos juiz-foranos e cariocas, além de pagodes dos anos 1990. O evento é livre para todos os públicos e tem entrada franca.

O Samba dos Amigos reúne nove percussionistas que, desde janeiro de 2022, se reúnem para tocar samba, pagode e chorinho. Wildania Maia, coordenadora do grupo, afirma que “o intuito é manter a tradição do samba, com leveza e alegria". Ela conta que a primeira roda de samba aconteceu no Restaurante Cardápio Mineiro, no Mercado Municipal, também na Praça Antônio Carlos. Desde então, o projeto cresceu e as apresentações acontecem em diversos espaços e em eventos particulares.

Também integrante do Samba dos Amigos, Yara Oliveira conta que a ideia é que sejam realizadas rodas quinzenais ou mensais no Beco da Cultura, com possibilidade de participação de convidados. Além de Wildania e Yara, o grupo é formado por Elmir Santos, Renato Canuto, Xande Resende, Diogo Meireles, Renato Oliveira, Érica Marques e Jessica Braz.





O Beco da Cultura

O Beco é um espaço que pode ser ocupado às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, além de sábados e domingos, de 18h às 21h30. Porém, às quartas-feiras o Beco não funciona em função da feira noturna da Praça Antônio Carlos. Nas datas em que houver eventos no CCBM ou na Biblioteca Municipal, a agenda também permanecerá fechada. Não é permitida a comercialização de ingressos para as apresentações, nem a venda de alimentos e bebidas no local.

Artistas e produtores interessados em usar gratuitamente o espaço para ensaios ou apresentações abertas ao público podem se inscrever pelo e-mail espacos.funalfa@gmail.com, apresentando um resumo da proposta e um pequeno histórico do grupo, coletivo ou artista. É necessário também informar eventuais demandas de infraestrutura, como pontos de luz e banheiro químico.