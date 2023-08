Para encerrar o Agosto Multicor, o Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro, recebe o musical “Hair: A Nova Era de Aquário”, nesta quinta-feira (31), às 20h, em Juiz de Fora. A estreia do espetáculo tem entrada franca e a classificação indicativa é de 16 anos.

Nos dias 2 e 3 de setembro, sábado e domingo, a montagem volta a ser apresentada também no Paschoal, às 20h, com venda de ingressos pelo link.

Serão treze artistas no elenco do espetáculo, que promete emocionar o espectador com figurinos vibrantes e uma trilha sonora icônica, incluindo canções como “Aquarius”, “Let the Sunshine In” e “Walking in Space”. Segudo o Projeto Contempoul, responsável pela peça, o trabalho é inspirado no movimento hippie dos anos 1960 e transporta o público para uma época de revolução, liberdade e autoexpressão e trazendo essa ideologia para os dias de hoje, contando a história de um grupo de jovens que desafia as convenções sociais e busca um mundo de paz e amor.



Em “Hair: A Nova Era de Aquário”, Ana Paula Neves trabalha em parceria com os professores Paulo Murilo Neves, Jovelina Nóbrega, Vinícius Cristóvão, Nanna Vasconcellos e Andressa Zecchini, integrantes do projeto Contempoul, que busca formar e capacitar profissionais das artes cênicas e teatro musical em Juiz de Fora.



A agenda Agosto Multicor, que está em sua terceira edição, é organizada pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). O objetivo é festejar e defender a diversidade de gênero, utilizando a cultura como ferramenta de combate ao preconceito e promoção da tolerância.