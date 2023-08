Na próxima sexta-feira (1º) às 10h, o Teatro Paschoal Carlos Magno recebe a expedição “200 Anos – Os Caminhos da Independência do Brasil”,em Juiz de Fora. O evento é coordenado pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil em celebração aos 200 anos da Independência, que ocorreu no ano passado. A expedição luso-brasileira está recriando a rota histórica do príncipe regente Dom Pedro I que, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, proclamou a Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822.

Ao todo, 24 cidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro serão visitadas. A equipe de nove pessoas, representando Brasil e Portugal, realizará uma performance teatral no Teatro Paschoal Carlos Magno. Esta apresentação será voltada para crianças do ensino fundamental, explicando o contexto da expedição. Na oportunidade, serão distribuídos livros didáticos para os estudantes presentes e também para a Biblioteca Municipal Murilo Mendes .

A comitiva "200 Anos - Os Caminhos da Independência do Brasil" partiu, nesta terça-feira, 29, do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O grupo visitará outras cidades mineiras como Ouro Preto, São João Del-Rei, Tiradentes e Barbacena e a Fazenda São Mateus em Juiz de Fora, antes de seguir para o Rio. Em terras fluminenses, serão visitadas a capital, Rio de Janeiro e Petrópolis, além das localidades históricas de Sebollas e Fazenda Imperial de Santa Cruz.

No estado de São Paulo, o roteiro começa em São José do Barreiro, com visita à Fazenda Pau d’ Alho, que hospedou Pedro I, passando por Areias, Silveiras, Cachoeira Paulista e Lorena. Em seguida, a comitiva se desloca por Guaratinguetá, Aparecida, Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí e Mogi das Cruzes, até chegar a Santos, já no litoral. O final da expedição ocorrerá no dia 7 de setembro, no Museu do Ipiranga, na capital paulista. Durante todo o percurso serão realizados registros audiovisuais para compor um acervo histórico.

A ação da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, idealizadora do projeto Heróis Portugueses do Brasil, já realizou duas incursões pela Amazônia, relembrando outras personalidades lusitanas que se destacaram na história do Brasil, além de Dom Pedro I.

Segundo o coordenador do projeto, Vittorio Lanari, “o plano foi concebido entre 2013 e 2014, com a ideia de resgatar nomes de cidadãos portugueses que foram importantes para a concepção do Estado brasileiro. O primeiro homenageado foi Pedro Teixeira, responsável por ampliar as divisas da Amazônia brasileira para além do Tratado de Tordesilhas. Seguiu-se o capitão-mor português Martim Soares Moreno, que ajudou a expulsar os franceses e holandeses do Nordeste do país e foi fundador do estado do Ceará. O terceiro é Dom Pedro I, responsável pela Independência do Brasil, que nós estamos comemorando com um ano de atraso”, afirmou Lanari.

A expedição 200 anos - Os caminhos da Independência do Brasil vai refazer os passos de Dom Pedro, não só em agosto e setembro, quando ele foi do Rio de Janeiro para São Paulo. “Começamos por Ouro Preto porque, entre março e abril de 1822, Dom Pedro I fez a primeira viagem para o interior do Brasil, a fim de conter uma possível rebelião separatista que podia ocorrer na província de Ouro Preto. Esse foi o primeiro passo”, disse o coordenador.

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja de São Sebastião, no Centro.