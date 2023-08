Juiz de Fora recebe no próximo dia 02 de setembro, das 14h às 20h, a 9ª Feira de Fotografia no Espaço Manufato, localizado na Rua Fonseca Hermes, 36, Centro da cidade.

O evento gratuito e aberto ao público, busca incentivar o olhar crítico de jovens e adultos através de uma análise detalhada de cada imagem e sua função estética.



Esta edição, pretende dar continuidade às imagens de boa qualidade em cor e preto e branco, em suportes e formatos variados (grandes, médios e pequenos) e com temas para atender a todos os gostos. Além disso, a 9° edição contará com projeção de cromos e FotoPapo com Paulo Bittar, a partir de 18h, e a oportunidade de um bate-papo com convidados especiais dessa edição.

PROJEÇÃO DE CROMOS

Consiste na exibição de aproximadamente 30 minutos de fotografias em cromoclip produzidos em slides, sincronizados por um trilha sonora, projetado em telas, em ambiente fechados ou abertos.