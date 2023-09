A partir desta quinta-feira (7), às 19h, a Galeria Ruth de Souza, instalada no Teatro Paschoal Carlos Magno, recebe a sexta mostra “É Dia de Feira!”, com obras feitas por Mariana de Andrade e Rodrigo Dias, e permanece em cartaz até o próximo dia 22 em Juiz de Fora. Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), a visitação é gratuita e livre para todos os públicos, de terça a sexta-feira, das 9h às 21h.



A proposta é apresentar ao público um registro artístico-cultural da chamada Feira da Pechincha, que, há mais de 50 anos, acontece todos os domingos nas ruas próximas à Feira Livre da Avenida Brasil, ressaltando o valor da atividade como propriedade cultural de Juiz de Fora. Serão expostos dez painéis de 1,50m x 1m e um com 2m x 1,50m, que retratam trabalhadores da feira, cujas faces são criadas através da sobreposição dos produtos que cada um comercializa.

Para Rodrigo, as imagens ressaltam, além da diversidade de artigos ofertados no local, sua importância social: "Ao longo do tempo, a Feira da Pechincha propiciou lazer, encontros e trocas econômicas e sociais, mas, para além disso, configura a ressignificação da paisagem urbana em pleno centro da cidade”, analisa.

O projeto, que tem como proponente Juraci Teodora de Andrade, busca alcançar desde os visitantes mais frequentes da feira até as pessoas que nunca estiveram no local, constituindo uma atração para pessoas de todas as idades e classes, incluindo estudantes, trabalhadores, acadêmicos, aposentados e visitantes de outros centros urbanos. Como complemento do projeto, ainda este mês, em data e local a serem definidos, será exibido um documentário sobre os dez trabalhadores da Feira da Pechincha destacados na mostra.



O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro.