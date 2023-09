Com a interdição da Rua José Lourenço, no Bairro Borboleta, completando dois anos em 2023, a Festa Alemã será realizada fora da localidade, no Shopping Jardim Norte, entre os dias 6 e 17 de setembro. Segundo a organização, a estrutura mantém a mesma característica dos anos anteriores. Lembra ainda que a área ocupada pelo estabelecimento era conhecida como Villagen da Colônia e, posteriormente, Curtume Krambeck, área historicamente conhecida como Colônia de Baixo. Nos 12 dias de evento são aguardados 80 mil visitantes no espaço.

A programação contará com apresentações tradicionais, entre elas a do Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling que levará suas sete categorias: KINDERGARTEN, KLEINE KINDER, GROSSE KINDER, JUGENDLICHE, ERWACHSENE, HEIMWEH, SENIOREN e se fará presente no palco do evento todos os dias da festa, com apresentações de danças folclóricas.



Além disso, o evento conta com apresentações da Banda Típica “Alemão Cascudo” todos os dias com convidados como a Bauernband de Petrópolis, Ingo Schroeder de Blumenau/SC, Coral da Universidade Federal de Juiz de Fora, Banda Beatles Forever, INGOMA e Samba de Colher.

O Grupo de Dança também receberá convidados de Juiz de Fora: Grupo Folclórico Macauã com danças brasileiras; CIA Alzei, com a dança do ventre e do Grupo Folclórico Italiano Taratolato.

A programação também inclui Grupos Folclóricos Germânicos: Blumenberg, Mosel e Kaiserstadt, de Petrópolis(RJ), além do Grupo Folclórico Pomerano Fauhan de Vila Pavão (ES). A festa promoverá o concurso de tomadores de chopp em metro e refrigerante em meio metro, comedores de salsichão, chapéu mais enfeitado, arco mais bonito, concurso de barba e bigode, bierwagen(carro de chopp) e para este ano atividades recreativas como Douradão, Roleta e Tombola, típicas das festividades no Bairro Borboleta.

O evento terá 12 restaurantes, 12 boxes de artesanatos típicos, 17 cervejarias artesanais de Juiz de Fora e região e amplo estacionamento. A cerveja tem centralidade na programação. A Cervejaria São Bartolomeu é a oficial da festa. No Biergarten serão vendidas as marcas: Arena Breja, Buona Cerva, Fatach, Gavioli,Hakzbier, Mercezana, Mr. Tugas, Sr Müller, Laut, Sapatona, Dakza, Soviet, Jacabier, Cariocas do Brejo, Mirante, Colorado e Wälls.

Histórico de tradição e celebração

De acordo com o presidente e coordenador da Associação Alemã de Juiz de Fora(Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha) Sálcio Del Duca, a mudança de espaço foi desafiadora. Ele ressalta que essa é a primeira experiência com a festa fora da localidade. Porém, a tradição e o resgate da história continuam sendo centrais na celebração.

Fundada em abril de 1993, a Associação visa a promover, divulgar, apoiar, incentivar e coordenar trabalhos e eventos relacionados ao estudo dos diversos aspectos culturais das sociedades alemã e brasileira e seus reflexos na formação da nação brasileira. A organização mantém desde sua fundação o Grupo Folclórico Germânico Schmetterling, criado em 16 de junho de 1990 e realiza ininterruptamente a Deutsches Fest (Festa Alemã do Borboleta), desde 1995, tradição que teve inicio em 1969 quando foi organizada a 1ª Festa Alemã, podendo ser considerada uma das precursoras das tradicionais festas alemãs no Brasil, conhecidas como Oktoberfest, tendo em vista que as 3 primeiras foram nos meses de outubro de 1969, 1973 e 1975.



Segundo a Associação, ao longo de sua trajetória, a entidade consolidou o movimento de resgate e preservação da cultura alemã em Juiz de Fora, tornando a Ex-Colônia do Meio (Borboleta) o principal reduto da imigração germânica em nossa cidade. O grupo já recebeu o título de Utilidade Pública Municipal, através da Lei 10.744, de 28 de Maio de 2004, o Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld, o título de Entidade Benemérita, além de ter o Pão Alemão tombado como bem de natureza imaterial. A Associação também recebeu a menção honrosa do 17º Prêmio Amigo do Patrimônio em 2022 como reconhecimento de todo esforço em preservar a cultura alemã e teuto-brasileira.



A esta Alemã é considerada, patrimônio cultural de Juiz de Fora, através da Lei n° 12.621, de 09 de Julho de 2012, que declara de utilidade pública, a festa de tradições alemãs, para fins de registro e efeito de proteção e preservação, como bem constitutivo da cultura colonizadora na memória urbana da cidade.

Confira a Programação completa:

Quarta-feira (6)

18h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

20h Schmetterling Polonaise

21hConcursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

22h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

00h Dj Schlage Shane

01h Dispersão do público

02h Encerramento da Programação.



Quinta-feira (7)

10h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

12h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

13h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

14h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

15h Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Edelweiss Tiroler Alpenbünhe Tanzgruppe

16h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

17h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

18h Grupo Folclórico Pomerano Fauhan – Vila Pavão/ES

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

21h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23h Dispersão do Público

00h Encerramento da Programação

Sexta-feira (8)

17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

18h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

19h Coral da UFJF(Universidade Federal de Juiz de Fora/MG)

20h Pfauplattler Gruppe – Vila Pavão/ES

21h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

22h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

23h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

01h Dispersão do Público

02h Encerramento da Programação



Sábado (9)

11h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

12h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

13h Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Blumenberg – Petrópolis/RJ.

14h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

15h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

16h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

18h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

21h Grupo Folclórico Pomerano Fauhan – Vila Pavão/ES

22h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

23hBeatles Forever – Juiz de Fora/MG

01h Dispersão do Público

02h Encerramento da Programação



Domingo (10)

10h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

12h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

13h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

14h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

15h Banda Típica Alemã Bauernband – Petrópolis/RJ

17h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

18h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

20h Grupo de Danças Germânicas Kaiserstadt Kulturkreis – Petrópolis/RJ

21h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23h Dispersão do Público

00h Encerramento da Programação



Segunda-feira (11)

17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

19hConcursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

20h Offene Probe(Ensaio Aberto)

21hBanda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23h Dispersão do Público

00h Encerramento da Programação

Terça-feira (12)

17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

18h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

19h Ingo Schröder – Blumenau/SC

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

21h Samba de Colher – Juiz de Fora/MG

23h Dispersão do Público

00h Encerramento da Programação

Quarta-feira (13)

17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

18h Ingo Schröder – Blumenau/SC

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

21h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23h Dispersão do Público

00hEncerramento da Programação



Quinta-feira (14)

17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

18h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

19h Ingo Schröder – Blumenau/SC

20h CIA Alzei Dança do Ventre – Juiz de Fora/MG

21h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23hDispersão do Público

00hEncerramento da Programação

Sexta-feira (15)



17h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

18h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

19h Ingo Schröder – Blumenau/SC

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

21h Grupo de Dança Folclorica Italiana Tarantolato – Juiz de Fora/MG

22h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

23h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

01h Dispersão do Público

02h Encerramento da Programação



Sábado (16)

10h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

11hBorboleta: Lugar de Memória/Atividades Recreativas (Douradão, Roleta e Tombolas).

12h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

13h Ingo Schröder – Blumenau/SC

14h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder.

15h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche.

16h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

18h Macauã - Grupo de Estudos e Divulgação da Cultura popular Brasileira – Juiz de Fora/MG

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse

20h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene.

21h Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Mosel Volkstanz – Petrópolis/RJ

22h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh.

23h Banda Típica Alemã Bauernband – Petrópolis/RJ

01h Dispersão do Público

02h Encerramento da Programação.

Domingo (17)

10h Abertura dos Boxes, Restaurantes e Biergarten.

11h Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

12h Studio Tablado Árabe Nabak – Juiz de Fora/MG

13h Ingo Schröder – Blumenau/SC

14h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

15h INGOMA -

17h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder.

18h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder.

19h Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

20h Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG.

22h Dj Schlage Sahne

23h Dispersão do Público

00h Encerramento da Programação