Nesta quinta-feira (7), às 19h, acontece a abertura oficial do Torneio Leiteiro das Campeãs em Juiz de Fora. O evento terá duração de quatro dias com música, feira, atividades, brincadeiras para a família, além da competição leiteira das campeãs dos torneios leiteiros, no Estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A entrada será pela Rua José Appolônio dos Reis.



Com entrada gratuita, a festividade conta com Feira de Produtos Locais, de sexta-feira (8) a domingo (10), das 8h às 13h, e estande do Arranjo Produtivo Local do Queijo do Caminho Novo, que funcionará nos mesmos dias, das 8h às 18h, com diversos queijos de Juiz de Fora e região.

Além disso, no sábado (9), das 8h às 12h, ocorre o projeto Rua de Brincar, com atividades diversas como brinquedos infláveis, palhaçaria, aulão de dança mix, orientações sobre alimentação e outras atrações.

Ao mesmo tempo, na sexta-feira (8), às 14h, o projeto “Caminhando pela História”, realizará uma visita guiada a dois equipamentos esportivos da cidade: o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio e o Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.



Confira a programação completa:

Quinta-feira (07/09)

7h - Primeira ordenha

13h - Segunda Ordenha

19h - Abertura oficial

20h -Terceira Ordenha

21h - Show com Ousa Samba

23h - Show com Leo de Freitas

Sexta-feira (08/09)

7h - Quarta ordenha

8h às 13h - Feira de Produtos Locais

13h - Quinta ordenha

20h - Sexta ordenha

21h - Show com Leo de Freitas e Fabiano

23h30 - Show com Banda Relux

1h - Baile do DJ Scooby



Sábado (09/09)

7h - Sétima ordenha

8h às 13h - Feira de Produtos Locais

8h às 12h - Rua de Brincar

13h - Oitava ordenha

16h - Show com Estilo Vip

20h - Nona ordenha

22h - Circuito Sertanejo (Show com Edson e Gabriel, Pablo David, Luka e Rafael, Flávia Viana)

00h30 - Show com Renan e Christiano

02h30 - Show com DJ Morango



Domingo (10/09)

7h - Décima ordenha

8h às 13h - Feira de Produtos Locais

11h - Premiação dos Produtores Campeões

13h - Show com Monique e Leonardo

15h - Show com Fuxico e Xaveco

18h - Circuito de Pagode (Show com Alquímia, Bazuka, Só de Sacanagem)

20h - Show com Fabrício e Gabriel