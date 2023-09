Com o tema "Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro", a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais chega a sua 9ª edição e promove três eventos gratuitos na cidade de Juiz de Fora na próxima semana.

Dentro da programação estão rodas de conversa, uma delas focada no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, e um roteiro ecológico pela mata do Morro do Imperador - ou Morro do Cristo. Aqueles que quiserem participar da trilha devem se inscrever neste link, as vagas são limitadas e a seleção será feita por ordem de inscrição.

Nesta edição, a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais enfoca o tema “Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro”, somando 1.050 ações cadastradas de 723 municípios participantes.

Confira a programação:



Segunda-feira (11): Roda de Conversa “Caminhos da Cidade de Juiz de Fora”

Local/Horário: Biblioteca Municipal Murilo Mendes (Av. Getúlio Vargas 200 – Centro), às 14h

- Público-alvo: Idosos do Centro de Convivência do Idoso



Quarta-feira (13): Roda de Conversa “Caminhos Ferroviários: 20 anos do Museu Ferroviário de Juiz de Fora”

Local/Horário: Auditório do Museu Ferroviário (Av. Brasil 2001 – Centro), às 14h30

- Público-alvo: Comunidade em geral



Sábado (16): O Caminho da Liberdade: Trilha urbana pelo patrimônio cultural e ecológico do Morro do Cristo

- 9h – Saída do Paço Municipal (Av. Rio Branco 2.234 – Centro). Subida pela Rua Halfeld, pegando a trilha para o Morro do Imperador, até o mirante

- Público-alvo: Comunidade em geral, incluindo crianças a partir de 10 anos, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis legais; jovens, adultos e idosos com bom condicionamento físico.

- Classificação da trilha: Dificuldade moderada | Duração média de uma hora e meia

- Dicas: Use roupas adequadas a uma caminhada em trilha por mata, leve água e lanche individual