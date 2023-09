Em comemoração aos 20 anos, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora inaugura a mostra “Haroldo Barros Fonseca” na próxima quarta-feira (13), às 14h. A exibição reúne obras dos artistas que desenvolveram uma produção própria na cidade, como Arlindo Daibert, Breno Chagas, Carlos Bracher, Dnar Rocha, Eliardo França, Guima, Jaime Soares, José Alberto Pinho Neves, Leonino Leão, Paulo Simões, Renato Stehling, Roberto Vieira e Ruy Merheb, ficando em cartaz até o próximo dia 31. A visitação gratuita e livre para todos os públicos de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h.



Segundo o supervisor do Museu, Marco Aurélio de Assis, a mostra é uma homenagem a Haroldo Barros Fonseca, engenheiro e ex-superintendente da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA): “Ele idealizou a transformação dos antigos armazéns da Estação Leopoldina em espaços de arte e foi um grande incentivador da valorização e da difusão da cultura ferroviária.”

Ele ainda conta que dez das obras expostas pertencem ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (Iphan) e três trabalhos são do acervo próprio do Museu Ferroviário.



Roda de Conversa

A abertura da exposição “Haroldo Barroso Fonseca” acontece no mesmo dia da roda de conversa “Caminhos Ferroviários: 20 anos do Museu Ferroviário de Juiz de Fora”, que será realizada no auditório do equipamento urbano, às 14h30. Gratuito e aberto a todos os interessados, o bate-papo é organizado pelo Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac) da Funalfa, e integra a 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, promovida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG).



O Museu Ferroviário fica localizado na Avenida Brasil 2001, Centro.