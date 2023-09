Nos próximos dias 15, 16, às 20h, e no dia 17 de setembro, às 19h, acontece o espetáculo "Casca, Origem e Tempo". O espetáculo será realizado no Teatro do Museu Ferroviário em Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil, 2001, Centro. Ele é produzido e dirigido por Adryana Ryal integrante da companhia Teatrando e A/R produção cultural.

O evento direcionado para jovens e adultos, mantém a classificação indicativa acima de 12 anos, por transitar a fundo o universo do drama, quando a personagem compartilha suas experiências íntimas, vivências, memórias, saudades e dores com o público. Além disso, a momentos em que a participação da plateia é colocada em prática como diferencial no enriquecer do projeto.



Os ingressos nos valores de R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia), podem ser comprados via PIX por meio da chave e-mail ciateatrandojf@gmail.com. O espaço, disponibiliza a venda no local 01 hora antes do início do espetáculo.



Casca, Origem e Tempo

O solo, narra a história de uma mulher moradora em meio de matas, que adora tomar café ouvindo os sons dos pássaros e contar histórias sobre a vida. Com a chegada das queimadas, do desmatamento, Ela - Raiz se encontra em meio ao desespero quando não encontra mais o seu lugar seguro, e começa a recolher o que havia sobrado, encontra vários pássaros mortos e começa contar sobre suas dores e angustias.

Mais informações acesse o Instagram.