No próximo final de semana, durante os dias 16 e 17 de setembro, o Moinho recebe o “Galeria do Rock” em Juiz de Fora. Esse evento, realizado pela primeira vez na cidade, reúne as bandas Zonablue, Tio Jones, Urbana Legio, Raultopia e Os Milpes além dos elementos clássicos do universo do rock – roupas, acessórios, vinil, tatoo, drinks, chopp artesanal, food trucks, cerveja gelada. A festa começa às 12h e os ingressos podem ser adquiridos neste link.



De acordo com os organizadores Mário Bruck, Cláudio Coelho e Marcelão Panisset, o Galeria do Rock se insere na cena cultural da cidade para valorizar expoentes da música local que, há anos, sob a influência de ícones do rock dos anos 80 e 90, seguem contagiando o público, criando estilos próprios e conquistando novas audiências: “O rock, sobretudo dessas décadas, desempenhou um papel importantíssimo e fundamental para expansão da cultura musical e da expressão da juventude, com sua diversidade de estilos – do mais introspectivo e poético da Legião Urbana, aos mais dançantes e pop como o dos Titãs e Paralamas do Sucesso e profundo como o de Raul Seixas”, avalia Mário Bruck.

Marcelão conta ainda que as atrações do evento celebram o legado dessas bandas e artistas que conquistaram uma base sólida de fãs, contribuíram para o debate e a conscientização sobre temas importantes para a sociedade brasileira e para a expansão da indústria musical no país, deixando marcas profundas na expressão cultural e na formação da identidade.

Segundo a programação, as bandas ZonaBlue e Tio Jone se apresentarão no dia 16 (sábado) e as bandas Urbana Legio, Raultopia e Os Míopes no dia 17 (domingo).

O Moinho fica localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 900 , Bairro Francisco Bernardino.