Na próxima semana, entre os dias 18 e 23, o Museu Mariano Procópio (Mapro) de Juiz de Fora vai oferecer uma programação especial para a 17ª edição da “Primavera dos Museus”, um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Neste ano, a edição tem como tema “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas'', com o objetivo de ressaltar a importância dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, além de intensificar a relação dos museus com a sociedade.



Segundo a organização, ao longo da semana serão promovidas atividades educativas para todo o público, como visitas guiadas, palestras, concurso de poesia sobre a temática, sarau de poesias, roda de capoeira, entre outros. Duas exposições temporárias serão inauguradas para a programação, a exposição “Gonçalves Dias um etnógrafo (1861)”, que apresenta a coleção da Mapro de litogravuras feitas por Dias e tem curadoria da museóloga Fátima Nascimento, que trabalhou com o acervo de Etnologia Indígena Brasileira no Museu Nacional e a exposição das poesias finalistas do II Concurso de Poesia do Museu Mariano Procópio.

O evento terá como abertura um seminário sobre a temática da edição e contará com palestras de Marilda Simeão, pós graduada em história da áfrica pela UFJF e Presidente do Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial, Fernando Valério Mestre em Artes Cênicas pela UFOP e atual Coordenador Geral do Programa Municipal de Cultura “Gente em Primeiro Lugar” e do Centro Cultural Dnar Rocha e Daniel Pimenta, doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, ex-Coordenador do Curso de Especialização “Cultura e História dos Povos Indígenas” da UFJF.

Confira a programação:





Dia 18 - Segunda-feira

Seminário: “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”, às 14h no Museu Mariano Procópio

Palestrantes: Marilda Simeão, Presidente do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, Fernando Valério, Coordenador Geral do Programa Municipal de Cultura “Gente em Primeiro Lugar” e do Centro Cultural Dnar Rocha e Daniel Pimenta, Professor do Departamento de Botânica da UFJF.

Inscreva-se por aqui.





Dia 19 - Terça-feira

Poesias e poemas do II Concurso de Poesia do Museu Mariano Procópio, às 9h no Parque Mariano Procópio.



Dia 19 - Terça-Feira

Distribuição de Mudas, às 10h, no Parque Mariano Procópio.



Dia 20 - Quarta-feira

Visita mediada “A temática negra e indígena nas exposições do Museu Mariano Procópio” com mediação do curador Eduardo de Paula Machado, com o intérprete de Libras, Renan Noberto, às 16h, no Museu Mariano Procópio.

Inscreva-se por aqui.



Dia 21 - Quinta-feira

Abertura da exposição “Gonçalves Dias um Etnógrafo (1861)”, às 09h no Villa Ferreira Lage.

Tema: Exposição de litogravuras da coleção do Museu Mariano Procópio feitas por Gonçalves Dias, com curadoria da Museóloga Fátima Nascimento.



Dia 21 - Quinta-feira

"Sarau de poesia em parceria com o projeto Borboletando", às 18h30 no Villa Ferreira Lage.

Inscreva-se por aqui.

Dia 23 - Sábado

Roda de capoeira Mestre Kiko, às 15H no Parque Mariano Procópio.