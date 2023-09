Nessa segunda-feira (11), a Companhia Teatral Putz! anunciou o seu retorno ao palco, depois de 11 anos de pausa, com o espetáculo "Inimputáveis", que terá apresentação única, no dia 24 de setembro (domingo), às 11h, no Teatro Paschoal Carlos Magno. A classificação indicativa é de 18 anos e os ingressos podem ser adquiridos por aqui.



Segundo a companhia, a montagem é uma coletânea de esquetes apresentados em bares e teatros de Juiz de Fora entre 2001 e 2012. É também uma forma de revisitar o passado e (re)contextualizar esquetes clássicos, sob novos pontos de vista: sociais, tecnológicos e culturais. Partindo do questionamento “E se hoje a gente apresentasse os mesmos esquetes de 11 anos atrás, seríamos cancelados?”, o espetáculo promete oscilar entre um absurdo recorte temporal e uma caricata adaptação contemporânea.

A maior parte do elenco original estará no palco, dividindo a cena com convidados especiais, que, de alguma forma, marcaram a história da companhia. O grupo ainda não definiu se o retorno será em caráter duradouro ou apenas para este espetáculo. Para Tarcízio Dalpra Jr, autor dos textos da peça, a Putz! nunca deixou de existir para seus integrantes: “Desde a última apresentação, em 2012, sempre nos reunimos para lembrar das histórias, das aventuras e das desventuras da companhia e, especialmente, para rir da gente. Nos 11 anos em que nos apresentamos, uma prerrogativa inalterável era de que precisávamos nos divertir tanto quanto a plateia. Foi esse modus operandi que desenvolveu o ‘jeito Putz! de fazer teatro’. Por isso, com os nossos encontros, mesmo longe dos palcos, o grupo permaneceu vivo.”

Zezinho Mancini, ator da companhia, acrescenta que o retorno à cena sempre foi cogitado, mas as carreiras profissionais de cada integrante impediam que a coisa se concretizasse: “Este ano, isso mudou. Os astros, não os atores, se alinharam e conseguimos uma organização mínima de cronograma para viabilizar a apresentação no Paschoal. Se esse encontro em público, em um palco, vai se repetir, só o tempo (ou a astronomia) irá dizer.”

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Bairro Centro.