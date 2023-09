No próximo domingo, dia 17 de setembro, às 16h, a Companhia Voir de Teatro (SP) se apresenta no Teatro Solar com o espetáculo “O guarda-histórias – João e o Pé de Feijão”, em Juiz de Fora. O evento tem entrada gratuita,

Na história, João é um garoto que vive com sua mãe num casebre. Eles enfrentam dificuldades financeiras e precisam vender tudo o que têm, incluindo a melhor amiga de João, uma vaquinha chamada Leiteira. No caminho até a feira da cidade, João é abordado por um ancião que oferece alguns feijões, que diz serem mágicos, como pagamento pela vaquinha. Convencido de que está fazendo um bom negócio, ele a troca, deixando sua mãe muito furiosa. Tristonho, João acaba jogando os feijões fora. Mas, bastou uma chuva para mostrar que os feijões realmente eram mágicos e aqueles grãos se transformam em um gigantesco pé de feijão. O final dessa história você poderá conferir no Teatro Solar, que fica localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 2104, Bairro São Mateus.

Sobre a Cia Voir

A Cia Voir é dirigida por Jardel Romão e Max Oliveira e surgiu da vontade de quatro amigos de empreender na área artística, com criação de novos espetáculos e releituras de clássicos com um acabamento mais sofisticado. A principal característica do grupo é a releitura de clássicos numa montagem nova, colocando-os em tempos diferentes, fazendo uma história dentro da história.



Iniciou suas atividades em 2013 com o espetáculo “Alice, o Musical”, que ficou em cartaz por seis temporadas, apresentando-se na capital paulista e em 10 cidades do interior do estado por dois anos, alcançando um público de aproximadamente 20 mil espectadores. Depois disso vieram “A Vaca Lelé”, que conta a história de uma vaquinha que tinha o sonho de voar; “A Árvore Mágica”; “O Guarda Histórias”, espetáculo que já realizou mais de 100 apresentações; “João e Maria - O Grande Mistério”; “Chapeuzinho Vermelho” e “Brasil Afora”. No ano de 2022, a Cia pegou a estrada novamente, levando seu repertório nas cidades de Três Lagoas/MS, Resende/RJ, Barra Mansa/, Fortaleza/CE, Curitiba/PR, Piracicaba/SP, apresentações viabilizadas pela Arcelor Mittal.