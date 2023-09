Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro, Juiz de Fora vai promover cinco visitas guiadas aos pontos turísticos e culturais da cidade entre os dias 26 e 30. Essa ação faz parte do projeto "Caminhando pela História", e os roteiros contam com museus, cervejarias e arquitetura urbana, com 15 a 25 vagas gratuitas, de acordo com o passeio selecionado. Os ingressos para todas as caminhadas estarão disponíveis na plataforma Sympla sete dias antes de cada visita.



Durante a semana, as caminhadas programadas vão começar às 14h nos locais a serem visitados, enquanto a "Caminhada Juiz de Fora Negra" ocorrerá no sábado com início previsto para às 9h no Parque Halfeld. Segundo a Secretaria de Turismo (Setur), a ação tem como foco o turismo de memória, baseado nas histórias construídas pelo povo negro na cidade. Para isso, o projeto contará com a turismóloga Pâmella Stéfanie, que atuará como guia, e com a participação do historiador Luís Roberto Cruz.



Confira a programação:

Terça-feira, dia 26 às 14h

Cervejaria São Bartolomeu (15 vagas)



Endereço: Rua Jacob Lawal, 377, Bairro Borboleta

Quarta-feira, dia 27 às 14h

Museu Universitário Academia, com acervos de Etnologia Indígena e de História Natural (20 vagas)



Endereço: Rua Halfeld, 1179, Bairro Centro

Quinta-feira, dia 28 às 14h

Museu da Faculdade de Farmácia Professor Lucas Marques de Amaral (20 vagas)



Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário



Sexta-feira, dia 29 às 14h

Museu Mariano Procópio (Mapro) (25 vagas)



Endereço: Rua Mariano Procópio, 1100, Bairro Mariano Procópio

Sábado, dia 30 às 9h

“Caminhada Juiz de Fora Negra” (20 vagas)

Endereço: Partindo do Parque Halfeld