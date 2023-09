Neste sábado (16), acontece o 18º Encontro de Folia de Reis e Charolas de São Sebastião, às 16h30, na Praça Antônio Carlos (PAC), localizado no Centro de Juiz de Fora. O evento reúne oito grupos de Juiz de Fora e dois de Duque de Caxias (RJ). Além disso, o Ingoma fará um show, com participação de seu bloco e, às 18h, acontece a entrega de honrarias para parceiros da cultura. A concentração dos grupos será feita no Parque Halfeld e às 15h descerão em cortejo até a PAC.



O Encontro, inicialmente, seria realizado no último 26 de agosto deste ano. O presidente da Associação, André L Brasilino (André Folia) lembra que o último encontro foi realizado em agosto de 2019, no Teatro Paschoal Carlos Magno. Durante o período pandêmico da Covid-19, as peregrinações foram suspensas, causando uma desarticulação natural dos grupos, que retomaram suas atividades em 2023.



Ordem de apresentação:

1 - Charola Batalhão de Amor e Fé | Juiz de Fora

2 - Charola Amigos de São Sebastião | Juiz de Fora

3 – Folia Estrela do Amanhã | Juiz de Fora

4 – Folia A Caminho da Salvação | Juiz de Fora

5 – Folia A Caminho de Belém | Juiz de Fora

6 – Folia Resposta do Oriente Jesus Vivo | Juiz de Fora

7 – Folia Sinal dos Três Reis Magos do Oriente | Juiz de Fora

8 – Folia Estrela de Belém | Juiz de Fora

9 – Folia Reizado Flor da Primavera (Mestre Bokinha) | Duque de Caxias

10 – Folia Estrela do Oriente (Mestre Paulo) | Duque de Caxias

11 – Show com Ingoma + bloco