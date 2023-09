"A influência da arte teatral na terceira idade", essa é a proposta de Açucena Arbex com o documentário “Outono da Vida”, que será lançado neste sábado (16), às 16h no cineteatro da Praça CEU. O evento tem entrada gratuita e é livre para todos os públicos. A sessão contará com recursos de acessibilidade – tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição.



O projeto desse curta-metragem documental foi proposto em 2022 através da Lei Murilo Mendes (lei de incentivo à cultura local) e, posteriormente, aprovado. Para Açucena, diretora e produtora do filme, fazer um projeto aprovado em edital é uma satisfação muito grande, pois acredita que isso valida ainda mais a importância social da temática. “Particularmente, foi incrível realizar um documentário que antes era só uma ideia. Eu sentia que precisava mostrar como a arte teatral transforma a vida das pessoas, principalmente depois dos 60 anos, que muitos pensam que existe uma invalidez do ser humano. O "Outono da Vida" mostra exatamente o contrário”. A escolha dos personagens desse curta, segundo Açucena, partiu do critério da história e vivência deles com o teatro, e como isso influenciou na vida de cada um.

José Paulo da Silva, 82, um dos personagens do documentário, faz teatro há 23 anos no Grupo Divulgação. Para ele, o ofício teatral é um desafio constante, porém influenciou de maneira muito positiva em sua vida: “Eu era uma pessoa muito tímida antes do teatro e com ele eu melhorei a minha comunicação. Hoje tenho participado de comerciais, além de muitas peças teatrais.”

FOTO: Divulgação - Praça CEU recebe o documentário Outono da vIda neste sábado

Ainda segundo a diretora, a inspiração para a realização do curta partiu do seu contato como bolsista no projeto de teatro para terceira idade do Grupo Divulgação, convivendo com os idosos e percebendo o entusiasmo em fazer teatro depois dos 60 anos. “Eu, como cineasta e produtora audiovisual, visualizei um possível tema de documentário: a influência da arte teatral na terceira idade.”

Mas, afinal, porque o nome é “Outono da Vida”? Essa resposta você só poderá conferir na estreia. De acordo com Açucena, esse é o spoiler do filme. Porém, ao Portal, ela deu uma dica: "o público vai para assistir um documentário, mas não pode esquecer que ali existe também o teatro.... Por que eu estou falando isso? Tem que assistir para descobrir!”, convida.

Após a estreia, “Outono da Vida” vai circular por festivais de cinema e audiovisual, em seguida, será disponibilizado para acesso online gratuito.

Sobre o filme

“Outono da Vida” tem duração média de 25 minutos e conta com acessibilidade (audiodescrição e libras). Viabilizado com financiamento do Programa Cultural Murilo Mendes, por meio do Edital Murilão, o filme reúne depoimentos de quatro integrantes do Núcleo da Terceira Idade do Grupo Divulgação (GD): Jorge de Sá, José Paulo da Silva, Maria Isabel dos Santos Barbosa e Vilma Nunes. Também participam da produção o criador e diretor do GD, José Luiz Ribeiro, e a psicóloga Ana Maria Mattos de Andrade.

Segundo a organização, após a exibição, será aberto um espaço de discussão com a plateia.

A Praça CEU fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 5899

Algumas linhas de ônibus que passam no local: 711, 712, 716, 715, 717 ,728, 736, 735