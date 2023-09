No próximo sábado (23), a 10ª edição da Feira JF Plus Size irá reunir empreendedores e artesãos de várias cidades, incluindo Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em um evento que destaca a produção exclusiva de lingerie, moda praia, moda masculina e estampas autorais, com opções para todos os tipos de corpo. O encontro acontecerá das 12h às 20h no Moinho, localizado na Avenida JK, 900, e tem como objetivo criar um espaço acolhedor para pessoas de todos os corpos, ao mesmo tempo em que fortalece um polo de produtores voltados para o público gordo.



No contexto do mês de conscientização contra a gordofobia, a Feira JF Plus Size desempenhará um papel importante no combate a esse preconceito. A idealizadora do evento, Kalli Fonseca, compartilha sua perspectiva: "Tenho uma trajetória longa de aprendizado e vivência dentro desse tema. Fico extremamente feliz de ver esse passo acontecer. Estamos descobrindo juntos como fazer isso nessa caminhada. Não tinha ideia de que chegaríamos em um momento tão importante como esse." Ela explicou que o Projeto de Lei 136/2023, proposto pela vereadora Laiz Perrut, que visa instituir a campanha permanente de conscientização e enfrentamento à gordofobia em Juiz de Fora, abre espaço para futuras discussões, visando reparar as violências e constrangimentos enfrentados por pessoas gordas, além de promover a empregabilidade e outras ações. "Temos que caminhar muito ainda, mas o primeiro passo está dado!", comemorou.



Moda circular

Os ambientes de brechós, em que roupas que têm uma história podem ganhar outros usos, costumam oferecer infinitas oportunidades e opções para corpos dentro do padrão. Quando se trata de corpos maiores, no entanto, as opções eram quase inexistentes.

Por causa disso, os desapegos também farão parte do projeto, não apenas ampliando o ciclo de uso das peças de tamanhos que variam do 44 ao 66, mas também proporcionando a aquisição de roupas em bom estado de conservação, a preços acessíveis e com o benefício do contato com o olhar apurado para a moda dos participantes.