O Parque Natural Municipal da Lajinha está programando, para este final de semana, a abertura de duas novas trilhas (da Figueira e Cachoeira), inauguração dos brinquedos de madeira, Lançamento do Edital Arte no Parque e a apresentação de sua nova identidade visual em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (SESMAUR), essas ações buscam colocar em prática o Plano de Manejo que foi desenvolvido com o objetivo de trazer novas formas de uso para o local. Os interessados em participar da trilha podem se inscrever antecipadamente por aqui.





Além disso, para marcar o segundo dia das comemorações da Semana Municipal das Árvores, que começou nesta quinta- feira (21), no local acontecerá a assinatura do decreto do programa de arborização urbana, Cultivar o Futuro.



Já no domingo (24), para encerrar o evento, será realizado o programa "Domingo no Parque especial", com atividades diversas e gratuitas, entre exposições, brincadeiras, oficinas e ações de educação ambiental. Confira a programação completa:





Sábado (23) às 10h | Parque da Lajinha

Lançamento Nova identidade Visual do Parque

Abertura das trilhas da Figueira e Cachoeira

Inauguração brinquedos de madeira

Lançamento do Edital Arte no Parque

Assinatura do decreto do programa de arborização urbana Cultivar o Futuro.



Domingo (24) de 9h às 13h | Parque da Lajinha



Domingo no Parque Especial



Exposições, brincadeiras, oficinas, atividades de educação ambiental , recolhimento de lixo eletrônico e de sacos plásticos secos.