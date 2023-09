Juiz de Fora recebe no dia 7 de outubro o Scott Kelby's Worldwide Photo Walk, o Passeio Fotográfico Mundial. O evento gratuito e aberto ao público é promovido a cada ano pelo famoso fotógrafo, autor, professor e promotor de eventos, Scott Kelby, onde fotógrafos profissionais ou amadores de todo o mundo se reúnem para participar.

Em cada cidade, um organizador local promove o passeio e em Juiz de Fora, Marcos Kopschitz, é o responsável por comandar o grupo de participantes que se encontram em um local preestabelecido por ele, estipulando um trajeto determinado e fotografam, enquanto o evento além de ser para coleção de memorias em locais da cidade, permite a troca de ideias e experiências sobre fotografia.

FOTO: Divulgação - Fotógrafos durante o evento

Depois do evento, sempre há uma confraternização ao término das atividades para trocas de impressões do passeio e a oportunidade de conferir as fotos produzidas por todos, além disso, haverá como sempre, um concurso mundial de fotografias que elege a melhor feita no sarau.

Para participar do passeio, basta fazer uma inscrição em duas etapas até o dia 25/10. São dois formulários online que devem ser preenchidos e enviados: um para a organização mundial, e outro para a organização local com dados diferentes. Após a inscrição, disponibilizará mensagens de atualização por meio do WhatsApp com todo o cronograma.

FOTO: Divulgação - Evento

Quem é Scott Kelby?



O conhecido fotógrafo, autor de muitos livros de fotografia, criador de cursos de fotografia online, promotor de eventos e palestrante Scott Kelby, também mantém um site com destaque para treinamento online em Photoshop e Lightroom, o KelbyOne. E ainda é um organizador mundial de photowalks, ou passeios fotográficos.