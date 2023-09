No próximo domingo (1º), o palco do Cine-Theatro Central recebe o “Concerto para Crianças”, projeto realizado pela Orquestra Sinfônica Pró-Música, sob regência do maestro Victor Cassemiro. O evento, com a proposta de unir música e dança, terá início às 16h30 e entrada franca. Os ingressos serão distribuídos na recepção do Central, até sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e sábado, das 9h às 12h.



A apresentação inclui a participação do corpo de baile do Studio de Dança Vivian Mockdece e da palhaça Bambolina. O concerto contará com a presença dos cantores Alexandre Pereira ?Elmir Santos, Letícia Almeida, Michelle Flores, Phill de Orixalá e Tamara Medeiros.



De caráter filantrópico, o evento estará recebendo brinquedos a serem doados para o Dia das Crianças do Instituto Padre João Emílio.

O Cine-Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa, S/N, Bairro Centro.