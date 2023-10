Uma adaptação teatral da clássica história do Gato de Botas, de Charles Perrault, intitulada por “A diversão vem a cavalo, ou melhor, a gato!”, toma conta do palco do Cine Theatro Central nesta terça-feira (10), às 18h30, em Juiz de Fora. O espetáculo, realizado pela Cia Grande Palco, tem entrada franca e é indicado para todas as idades.



Esta peça conta a história de José que, depois de receber uma herança inusitada de seu pai, um gato, se questiona como o animal pode transformar sua vida. Juntos, constroem uma amizade e vivem uma jornada repleta de aventuras e reviravoltas surpreendentes.

Durante a encenação, dois atores da companhia assumem nove personagens através de técnicas teatrais diversas, como teatro de sombras e teatro de animação, com trocas de figurinos e acessórios. A combinação entre enredo e técnica promete uma noite de diversão e muitas gargalhadas para o público.

Sobre a companhia

A Cia Grande Palco nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, e hoje realiza peças teatrais em todo país, com adaptações de histórias clássicas e contemporâneas destinadas para públicos de todas as idades. Em cartaz desde 2019, a peça “A diversão vem a cavalo,* ou melhor, a gato!” vem encantando os espectadores por onde passa e é uma ótima oportunidade para as comemorações do Dia das Crianças.

O Cine Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa s/nº, Calçadão da Rua Halfeld, Bairro Centro. Os ingressos serão limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h.

No dia do evento, a entrada será pela portaria lateral, localizada na Galeria Azarias Vilela.