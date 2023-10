Em novembro, mais uma edição do evento Close Festival de Teatro chega a Juiz de Fora e, desta vez, com um destaque na programação para a Oficina Personificando a Personagem, que será ministrada pelo premiado ator Gustavo Falcão.



As aulas acontecem durante os dias 25 e 26 no Teatro da Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora, localizado na Rua Oscar Vidal, 134, Bairro Centro, das 9h às 15h. Segundo a organização, podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, com ou sem experiência na área. As vagas são limitadas, e as inscrições já podem ser formalizadas na Close Formação Artística, também na Rua Oscar Vidal, 134, Centro. O restante da programação do Close Festival de Teatro será divulgado em breve.





A Oficina

Desenvolvida a partir da experiência de Gustavo Falcão na TV, em séries, no cinema e no teatro, a oficina vai abordar os caminhos para desvendar a personagem, encontrá-la e construí-la. O conteúdo inclui investigações e mapeamentos dos entendimentos, das invenções e das interseções do fluxo artista – personagem. Partindo do estudo de textos pré-definidos, das personagens escolhidas e de proposições e jogos teatrais, o objetivo central é estimular os participantes a perceberem e mapearem possibilidades e caminhos para a composição e incorporação da personagem que interpretará.



Através de exercícios de prática teatral, serão investigados e experimentados aspectos do fluxo criativo de um artista durante a criação de um personagem. A ideia é instrumentalizar os participantes a partir da interpretação e entendimento proposto no texto, apropriação dos seus potenciais artísticos individuais e explorar as possibilidades de novas ferramentas para o ato criativo.



Sobre o artista

Gustavo Falcão atuou em mais de 30 espetáculos com destaque para “A Máquina”, dirigido por João Falcão. Realizou dezenas de projetos para a TV, como as novelas “As Filhas da Mãe”’ (TV Globo) e “Cobras e Lagartos” (TV Globo); as séries “Cine Holliúdy”, (TV Globo), “Aruanas” (Globoplay), “Carcereiros” (TV Globo) e “Filhos do Carnaval – 2ª temporada” (HBO). Está no elenco de dezenas de curtas e de 15 longas-metragens, como “Grande Sertão Veredas”, de Guel Arraes, “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, “Sujeito Oculto”, de Leo Falcão, “A Máquina”, de João Falcão.