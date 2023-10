Com apresentação única, espetáculo espírita “Um amor de renúncia” sobe ao palco do Teatro Pachoal Carlos Magno nesta sexta-feira (13), às 20h. Segundo a companhia, a montagem terá renda revertida para o posto de Assistência Cristã Madre Tereza de Calcutá, que teve seu telhado destruído durante o temporal da última quinta-feira (5). A instituição está funcionando no Bairro Novo Triunfo 2 e atende famílias carentes da Zona Norte. Livre para todos os públicos, os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp 98710-8063 ou nos postos físicos de venda: Central de Compras - Rua Santa Rita 262; e Casa Reis - Rua Santa Rita 526.



A história

A peça conta a história do amor impossível de Alcione e Padre Carlos, que tem como pano de fundo a Santa Inquisição na Espanha. A realização é da Rama Kryia Produções, de São Paulo. O texto foi adaptado por Alberto Centurião, baseado no romance “Renúncia”, psicografado por Chico Xavier (Emmanuel). A direção é de Lucienne Cunha e a trilha sonora assinada por Markinhos Moura. No elenco, estão Valdir Ramos, Thalita Drodowsky e André Sakajiri.



O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro.