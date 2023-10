Nesta quarta-feira (18), a Arquidiocese de Juiz de Fora, em duas comunidades dedicadas a São Lucas, realizam programações especiais em sua homenagem.



No Bairro Marumbi, a festividade marca os 35 anos de trabalhos da comunidade. Para comemorar, está sendo realizado um novenário, que teve início no dia 9, com celebrações sempre às 19h30. No dia de São Lucas, haverá três celebrações: às 9h, às 15h e às 19h30.

Já no Bairro Cidade do Sol, aconteceu um tríduo festivo entre a sexta-feira (13) e o domingo (15). Na próxima quarta-feira (18), a festa será realizada com adoração ao Santíssimo Sacramento às 18h30, seguida de Eucaristia. Confira a programação completa:

Igreja São Lucas – Marumbi (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

Endereço: Rua Luiz Fávero, 175, Bairro Marumbi

Dias 16 e 17 de outubro às 19h30 - Novena



Dia 18 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Lucas

9h – Missa seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento, que durará todo o dia

14h30 – Terço da Misericórdia

15h – Missa com bênção e unção dos Enfermos

18h30 – Procissão

19h30 – Missa Solene

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.

Igreja São Lucas – Cidade do Sol (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Barbosa Lage)

Endereço: Rua Silva Mello, s/nº, Bairro Cidade do Sol

Dia 18 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Lucas

18h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h30 – Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas